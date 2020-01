Kulturhaus Dormagen : Werke von Roger Nyssen in der Glasgalerie zu sehen

Werke von Roger Nyssen in der Glasgalerie zu sehen

Dormagen Mehr als 80 Werke werden ab Donnerstag auf drei Etagen in dem lichtdurchfluteten Kulturhaus an der Langemarkstraße 1-3 ausgestellt.

„Metamorphose“ hat Roger Nyssen seine Kunstausstellung betitelt, die vom 16. Januar bis 10. April in der Glasgalerie zu sehen sein wird. Zur Eröffnung am 16. Januar um 19.30 Uhr sind Interessierte eingeladen. Roger Nyssen erläutert: „Das Wesen der Materie ist Bewusstsein, ihr Sinn Verwandlung. Alles in dieser Welt wird geboren, formt sich um und vergeht, um wieder neue Gestalt anzunehmen. Schaue ich zurück auf mehr als 40 Jahre meiner Arbeit, war die Suche nach Spuren dieser scheinbar universellen Wirklichkeit immer wieder mein Antrieb.“