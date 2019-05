Kulturhaus Dormagen : „Im Rausch der Tiefe“ bei D’Art 2020

Dormagen Das Thema für die Gemeinschaftsausstellung Dormagener Künstler steht fest.

Die D’Art ist kein reiner Wettbewerb für Profis, sondern vor allem eine Chance für ambitionierte Kreative. Teilnehmen kann Jeder ab 16 Jahren, der im Stadtgebiet wohnt oder dort künstlerisch aktiv ist. Bewerber können maximal drei Kunstwerke in Form von Bildern, Fotos, Collagen, Skulpturen und Plastiken bis zu einer maximalen Breite von 150 Zentimetern einreichen. Die Kunstwerke müssen lediglich dem Motto „Im Rausch der Sinne“ entsprechen und erst in der zweiten Oktober-Hälfte des kommenden Jahres im Kulturbüro abgegeben werden. „Bis dahin kann die Zeit genutzt werden, um die Kunstwerke zu fertigen“, sagt Daniela Cremer. Welche Werke letztlich den Sprung in die D’Art schaffen, entscheiden die Juroren Melanie Guthe, Bildende Künstlerin aus Düsseldorf, Martina Storm, Kunstlehrerin an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim, und Holger Hagedorn, Multimedia-Künstler aus Pulheim.