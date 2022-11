Kulturhalle Dormagen : Poetry-Slam mit Stars der Szene

Moderator und „Poetry-Slammer“ Jan Schmidt wird auch dieses Mal wieder durch den Abend führen. Foto: slam_kultur Kulturveranstaltungen

Dormagen An diesem Wochenende werden die Stars der deutschen Poetry-Slam-Szene zu Besuch in der Kulturhalle sein. Noch gibt es Karten für die Veranstaltung.

Anfang 2020 sollte eine Poetry-Slam-Reihe in Dormagen starten, doch die Corona-Pandemie macht auch dem wieder einmal einen Strich durch die Rechnung. Lediglich eine der geplanten Veranstaltungen konnte im Frühjahr 2020 stattfinden, geblieben sind nur Erinnerungen an eine ausverkaufte Kulturhalle. Über zweieinhalb Jahre später, am 19. November, ist es nun so weit: der Poetry-Slam in Dormagen bittet wieder zum Tanz der großen Worte. Stattfinden wird dieses Spektakel erneut in der Kulle.

„Für diese wunderbare Rückkehr haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen und haben es geschafft einen ‚Best of Slam‘ auf die Beine zu stellen“, so Moderator Jan Schmidt. Auf die Besucher wartet ein Line-Up mit absoluten Szene-Stars. „Die sieht man sonst nur im Fernsehen oder für bedeutend mehr Geld bei ihren Solo-Shows sieht, hier sind sie vereint in einer Show in Dormagen“, so Schmidt. Poetry-Slam ist ein Bühnenformat der Gegenwart im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa. Seit 2016 sind die modernen Dichterwettstreite ganz offiziell als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkannt. Die Regeln sind dabei einfach wie effizient: selbst geschriebene Texte, festes Zeitlimit und die Zuschauer entscheiden, wer den Sieg nach Hause trägt.

Mit dabei ist neben Moderator und „Poetry-Slammer“ Jan Schmidt beispielsweise auch Andy Strauß. Strauß ist wohl eine der verrücktesten Persönlichkeiten der Slam-Szene. Seine ausufernde Performance, sein eigenwilliger Schreib- und Erzählstil, seine unvorhersehbaren Gedankengänge machen jeden Auftritt des NRW-Meisters zu einem Erlebnis. Auch die Leipzigerin Inke Sommerlang zieht es an diesem Wochenende nach Dormagen. Sie hat sich in den letzten Jahren trotz jungen Alters zu einer festen Größe in der Slam-Szene entwickelt. Mittlerweile ist die Vize-Thüringen-Meisterin im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich auf Bühnen unterwegs.

Auch dabei ist der Hamm aufgewachsene und in München lebende Stand Up-Comedian Yannik Sellmann. Bereits zwei Mal wurde Sellmann Bayern-Meister, ist zudem beim erfolgreichen YouTube-Format Walulis im Redaktions- und Schreiber-Team und mit seinem Solo-Programm ebenso erfolgreich auf Tour. Schlussendlich will Lina Klöpper auf der Bühne begeistern. 2021 wurde sie sächsische Landesmeisterin, bei den deutschsprachigen Meisterschaften konnte sie den Titel der Trize-Meisterin gewinnen.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Tickets kosten ab zwölf Euro im Vorverkauf (8 Euro für Schüler und Studenten) und sind hier online erhältlich.

(NGZ)