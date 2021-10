Kulturhalle in Dormagen : „Alex und Joschi“ begeistern 300 Kinder in der Kulle

Dormagen Mit ihrer Show „Scherz mit Herz“ begeisterten die beiden Akrobatik-Komiker „ALEX & Joschi“ in dieser Woche 300 kleine und große Magiefreunde. So war die Vorstellung.

Im Rahmen der Kindertheater-Reihe des städtischen Kulturbüros spielten sie zwei Vorstellungen in Dormagen. Alexander Ketterer und Jonas Bühler gastierten erstmals in Dormagen und im Kreisgebiet. Eigentlich sollten sie im Theatersommer Knechtsteden im Juli 2020 auftreten. Da dieser Auftritt wegen Corona abgesagt werden musste, wurde die Show in die Kulturhalle verlegt.

„Das Feedback nach den beiden Vorstellungen war bei Erzieherinnen, Kindern und Eltern so gut, dass wir das Duo noch am Tag für ein weiteres Gastspiel im Herbst des kommenden Jahres verpflichtet haben“, schwärmt Moll. Die beiden Künstler haben die Herbst-/Winter-Saison „Hits für Kids“ eröffnet, die am Dienstag, 16. November, mit zwei Vorstellungen von „Pippi Langstrumpf“ mit dem Figurentheater Köln in der Kulturhalle Dormagen fortgesetzt werden. Olaf Moll verkündet außerdem exklusiv: Am 17. November 2022, um 11 und um 16 Uhr, wird das witzige Duo erneut in der Kulturhalle in Dormagen gastieren.