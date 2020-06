Kulturforum in Dormagen : „Amphitheaterchen“ ist eröffnet

Dormagen Eine neue Begegnungsstätte für kleine Gruppen wurde im neuen Kulturforum an der Kulle offiziell freigegeben: Ein Steinkreis auf zwei Etagen soll zum Verweilen einladen, aber auch für Konzerte, Lesungen, Referate dienen.

Wer in den vergangenen Tagen hinter dem Kulturhaus an der Langemarkstraße über den Parkplatz zur Kulturhalle ging, hat ab und zu schon einzelne Menschen auf zwei Stein-Ringen sitzen gesehen, die dort in die Wiese gebaut wurden. Auch Kinder der musikalischen Früherziehung machten dort ihre ersten musikalischen Erfahrungen: Das neue „Amphitheater“ bildet nun mit dem Kulturhaus und der Kulle eine neue Einheit als Kulturforum. Am Freitag Mittag wurde die neue Begegnungsstätte mit einer kleinen Zeremonie offiziell eröffnet – inklusive Darbietung der Musikschule um Leiterin Eva Krause-Woletz auf Abstand.