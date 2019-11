Kultur- und Heimatfreunde Zons : Der Römer der „Lebenden Krippe“ in Zons

Zons Das Team der Kultur- und Heimatfreunde Zons probte auf der Freilichtbühne für die „Lebende Krippe“, darunter auch Wolfgang Göddertz.

Seit 2003 wird die Weihnachtsgeschichte rund um Maria, Josef und die Geburt Jesu Christi in Form der „Lebenden Krippe“ von den Mitgliedern der „Kultur- und Heimatfreunde Zons“ unter Regie von Harald Krumbein aufgeführt. In diesem Jahr übernimmt Christa Stumps erstmalig die Projektleitung von Sabine Prosch. Dem Verein ist es ein zentrales Anliegen, das Heimat- und Kulturbewusstsein der Zonser zu fördern. „Wir haben sehr treue Mitglieder, die schon von Anfang an mit dabei sind“, erzählt Stumps. Dem Verein mangelt es nicht an Darstellern für das Krippenspiel: Etwa 30 Erwachsene und 21 Kinder machen mit. Außerdem trägt der Einsatz lebender Schafe und eines Esels wieder dazu bei, die Weihnachtsgeschichte für das Publikum so authentisch wie möglich zu inszenieren. Eingespielte Kirchenmusik und die sonore Stimme des Regisseurs Krumbein, der aus dem Lukas-Evangelium und in Teilen aus dem Matthäus-Evangelium vorliest, tun ihr Übriges, um die Zuschauer für eine halbe Stunde den hektischen Vorweihnachtstrubel vergessen zu lassen. Die Aufführungen sind am zweiten und dritten Adventswochenende: am 7. und 14. Dezember um 17 Uhr, am 8. und 15. Dezember um 15 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugend der Malteser sind willkommen.