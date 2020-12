Kultur in Zons : Comedy auf der Freilichtbühne

Christian Ehring ist am 21. Juni in Zons zu erleben. Foto: Horst Klein

Zons Hochkaräter der deutschen Kleinkunstszene kommen im Sommer nach Zons. Im Juni 2021 sind Christian Ehring, Jürgen B. Hausmann, Max Uthoff, Lisa Feller, Johann König und das Kom(m)ödchen Ensemble zu Gast.

Die Zonser Freilichtbühne wird im Sommer 2021 zur Hochburg für erstklassige Kabarett- und Comedyabende. Wo sonst vor allem Märchenspiele die Besucher in ihren Bann ziehen, präsentiert das städtische Kulturbüro vom 17. bis 25. Juni zahlreiche Hochkaräter der deutschen Kleinkunstszene.

Die Organisatoren sind optimistisch, im Juni wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel anbieten zu können. Gleichwohl planen sie vorsichtig. „Es müssen und werden alle dann geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Von den 950 maximal möglichen Karten pro Abend gehen zunächst nur 400 Karten in den Verkauf, in der Hoffnung, dass dies dann möglich ist“, erklärt Kulturbüro-Leiter Olaf Moll. Sollte wider Erwarten eine Vorstellung abgesagt werden, erstatte der neue Ticket-Partner Reservix die Kosten.

Das Festival auf der Freilichtbühne eröffnet am Donnerstag, 17. Juni, Jürgen B. Hausmann mit seinem Jubiläumsprogramm „Jung, wat biste jroß jeworden!“. Die Komikerin Lisa Feller, die durch ihre Rolle in der „Schillerstraße“ bekannt wurde, ist am Freitag, 18. Juni, mit ihrem aktuellen Programm „Ich komm jetzt öfter!“ zu sehen. Mit Brandaktuellen Themen stellt sich an gleicher Stelle das Kom(m)ödchen-Ensemble am Sonntag, 20. Juni, vor.

Christian Ehring, der Fernsehmoderator der Satiresendung „extra 3“, serviert am Montag, 21. Juni, mit seinem neuen Bühnen-Solo „Antikörper“ einen satirischen Monolog über eine Gesellschaft im Krisenmodus. Freunde des britischen Humors kommen am Donnerstag, 24. Juni , auf ihre Kosten, wenn Max Uthoff, der Chef der ZDF-Satire-Show „Die Anstalt“ sein sarkastisch-bitterböses Programm „Moskauer Hunde“ präsentiert. Das Festival-Finale bestreitet Johann König am Freitag, 25. Juni, mit seinem Stück „Jubel, Trubel, Heiserkeit“.

Ideengeber der Kabarett- und Comedy-Abende ist Hans Holzbecher. Der Stürzelberger, der unter anderem Regie am Düsseldorfer Kom(m)ödchen führt, entwarf mit Kulturbüro-Leiter Olaf Moll das Konzept für das Festival, für das sich die Open-Air-Bühne in Zons bestens eignet. „Ich begrüße es ausdrücklich, dass wir mit diesem Format eine tolle neue Perspektive für die Kultur in unserer Stadt schaffen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.