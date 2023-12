Kultur in Rommerskirchen Ensemble der Gillbachbühne steht in den Startlöchern

Während viele in der Zeit „zwischen den Jahren“ eine Verschnaufpause einlegen, starten Ensemble und Organisatoren der Gillbachbühne Evinghoven voll durch. Die Vorbereitungen für die Komödie „Lauf doch nicht immer weg“, die am Freitag, 5. Januar, Premiere feiert, laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. „Es gibt noch einiges zu tun, aber ich bin guter Dinge, dass wir das bis zur Premiere alles hinbekommen“, sagt Regisseur Helmut Schmitz.