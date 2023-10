Kultur in Dormagen Programm-Highlights im Oktober und November

Am Sonntag, 29. Oktober, kommt Simon Horn, wie der Kinderstar „herrH“ mit bürgerlichem Namen heißt, erneut in die Kulturhalle an der Langemarkstraße 1-3 in Dormagen. Während das Konzert um 11 Uhr längst ausverkauft ist, kann das Kulturbüro für das Zusatz-Konzert um 15 Uhr noch Karten anbieten. Das Mitmach-Konzert „herrH ist da“ ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet. Eine Vorstellung dauert etwa 70 Minuten. Nach der Show erfüllt der Künstler Autogramm- und Fotowünsche. Karten zum Preis von 14,20 Euro (Tageskasse, falls vorhanden, 17 Euro) sind über den städtischen Ticket-Shop dormagen.reservix.de und in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 110 in Dormagen, erhältlich.