Kultur in Dormagen : Saison-Start in der Kulturhalle mit Kult-Kabarettist

Saison-Start in der Kulturhalle mit Kult-Kabarettist

Kultur in Dormagen

Thomas Freitag ist in ganz Deutschland erfolgreich. Foto: Pepijn Vlasman

Dormagen Es geht wieder los. Nach einem erfolgreichen Theatersommer, welcher coronabedingt erstmalig in der Kulturhalle Dormagen stattgefunden hat, beginnt bald die neue Saison in der „Kulle“.

Den Auftakt macht Kabarettist Thomas Freitag am Samstag, 18. September, um 20 Uhr.

„Freitag hat die Geschichte des deutschen Kabaretts maßgeblich mitgeschrieben, vier Kanzlerschaften parodistisch in die Knie gezwungen und wenn Angela Merkel im Kanzleramt die Koffer packt, wird er garantiert immer noch auf der Bühne stehen“, beschreibt das Kulturbüro Dormagen. Im Gepäck hat Freitag sein neues Programm „Hinter uns die Zukunft“. „Eine rasante Mischung aus spitzzüngigen Aktualitäten, biografischen Bonmots und bewährten Nummern.“

Der Kabarettist stellt die Fragen: Woher kommt die menschliche Unfähigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Was genau ist falsch gelaufen, wenn man Franz-Josef Strauß verhindern wollte und am Ende Donald Trump in die Augen blicken musste? Er beschäftigt sich aber nicht nur mit der Vergangenheit, sondern guckt zugleich nach vorne.