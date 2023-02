Kultur in Dormagen Theatersommer wird deutlich kleiner

Das Theatersommer-Wochenende in der Theaterscheune eröffnet das Galerie-Theater am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr mit der Premiere der Kriminalkomödie „Des Wahnsinns fette Beute“. In einem Sanatorium gerät die „heile Welt der Verrückten“ durch die Schließungspläne eines Bauunternehmers in Gefahr. Nachdem der erste der daran Beteiligten unter mysteriösen Umständen aus dem Leben geschieden ist, ermittelt Kommissarin Pohl unter erschwerten Bedingungen. Erstmals im Stadtgebiet gastiert Lucy van Kuhl. Die Liedermacherin und Kabarettistin widmet sich in ihrem Programm „Auf den zweiten Blick“ am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr der Liebe. Sie glossiert gekonnt Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Und sie stellt sich die Frage: „Wann hab´ ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?“