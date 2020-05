Kultur in Dormagen : Der Theatersommer kann „abgespeckt“ stattfinden

Lars Redlich und Tino Andrea Honegger eröffnen den Knechtstedener Theatersommer mit ihrer Musical-Comedy-Show „Beziehungsweise!“ – allerdings erst am 31. Juli, nicht am 24. Juli. Foto: Veranstalter

Knechtsteden Anders als andere Kulturveranstaltungen kann der Theatersommer Knechtsteden im Juli und August stattfinden – um zwei Vorstellungen geschrumpft und eine Woche später als geplant. Und es sind nur 70 statt 199 Plätze pro Vorstellung zu vergeben.

Von Carina Wernig

Es wird auch in diesem Jahr den Theatersommer Knechtsteden geben: Diese gute Nachricht verbreitete das städtische Kulturbüro am Dienstag. Allerdings wird er um zwei Vorstellungen (Clownstheater „Scherz mit Herz“ und Galerietheater Zons) geschrumpft, eine Woche später starten und eingeschränkte Platzanzahl bieten. Das wegen der Corona-Pandemie veränderte Programm vom 31. Juli bis 9. August beinhaltet fünf Comedy-Abende und ein Kindertheaterstück in der Theaterscheune.

Die Vorgaben lassen statt 199 nur 70 Zuschauer pro Vorstellung zu. Der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Hygienemaßnahmen mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Ein- und Ausgang werden eingehalten. „Es wird einige Zweier-Plätze für Personen geben, die nach den aktuellen Maßgaben zusammen sitzen dürfen. Während der Vorstellung muss keine Maske getragen werden“, erläutert Kulturbüro-Leiter Olaf Moll.

Die beliebte Reihe eröffnen Publikumsliebling Lars Redlich und sein Kollege Tino Andrea Honegger mit der Musical-Comedy-Show „Beziehungsweise!“ am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr. „Paartherapie – gerne Schatz, aber ohne mich“ heißt die Komödie am Samstag, 1. August, um 20 Uhr. „Frecher kleiner Ziegenfritz!“ ist ein turbulentes und lustiges Figurentheaterstück für Kinder ab drei Jahren mit dem Seifenblasen-Figurentheater am Sonntag, 2. August, um 15 Uhr.

Comedy rund um die Verrücktheiten im Alltag präsentiert Frank Fischer in seinem neuen Programm „Meschugge“ am Freitag, 7. August, um 20 Uhr. Sascha Korf gastiert mit seiner neuen Show „..denn er weiß nicht, was er tut“ am Samstag, 8. August, um 20 Uhr in Knechtsteden. Das Finale bestreitet Kabarettistin Kathi Wolf am Sonntag, 9. August, um 20 Uhr mit einer „Psychoparty“.

Gekaufte Karten für die abgesagten Vorstellungen können gegen andere Tickets eingetauscht werden. Das Kulturbüro erstattet auch den Kaufpreis. Karten und Infos unter 02133 257-338 und per E-Mail an kulturbuero@stadt-dormagen.de.