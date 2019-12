Kultur in Dormagen : Theaterreihe bleibt vorerst im NGK

Dormagen Die städtische Kulturreihe kehrt zunächst nicht in die sanierte BvA-Aula zurück.

Auch nach der Freigabe der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums, in der vor der Sanierung die meisten der städtischen Theater- und Kabarettveranstaltungen stattfanden, bleiben die Reihen vorerst an ihren „Ausweichquartieren“. Im Fall der Kulturhalle bei der erfolgreichen Kabarettreihe liegt das vor allem daran, dass „die Kulle die beliebteste Spielstätte“ ist, wie Kulturbüro-Leiter Olaf Moll bereits im Sommer sagte. Der Auftritt von Lisa Eckhart im November war das 28. Gastspiel der im Januar 2017 vom städtischen Kulturbüro gestarteten Kabarett-Reihe in der „Kulle“ – und die 28. ausverkaufte Vorstellung. Die 29. voll besetzte Kabarettveranstaltung ging am Dienstag mit Jürgen Becker über die Kulle-Bühne.