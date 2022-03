Kultur in Dormagen : Unterstufen-Theater am LGD hält dem Publikum den Spiegel vor

Mit dem Stück „Sie wollen uns erzählen“ begeisterten die Schülerinnen und Schüler aus Klasse fünf und sechs die Zuschauer. Foto: Leibniz Gymnasium

Hackenbroich Nach langer Zeit konnte am 8. März in der Aula des Leibniz-Gymnasiums endlich wieder ein Theaterstück aufgeführt werden. Die Zuschauer waren begeistert.

Der Titel des Stücks „Sie wollen uns erzählen“ lies das Publikum rätseln, was für eine Geschichte da wohl auf der Bühne dargeboten werden solle und überhaupt von wem? Das 45-minütige Bühnenspektakel des Unterstufen-Ensembles am LGD lieferte dann zwar Antworten, aber nur um neue, fundamentale Fragen aufzuwerfen und die gut 90 Zuschauenden damit zu konfrontieren, dass der eigene Weg in einer sich rasch wandelnden und konfliktreichen Welt nicht immer gar so leicht zu finden ist.

Regisseur Felix Aktas, der schon zahlreiche Kinderstücke mit viel Herzblut, Dynamik und schrägen Regieeinfällen auf der Bühne des Pädagogischen Zentrums der Schule gezeigt hat, orientierte sich in diesem Jahr lose an Thomas Brückners Stück „My Way“. Da finden sich Nadine, Franzi, Tamara und Ruby orientierungslos im Nirgendwo wieder und ihnen begegnen nacheinander die personifizierten Eigenschaften Ehrgeiz, Toleranz, Egoismus, Vernunft und Risiko. Schließlich ist es die Erfahrung, die ihnen dazu rät, doch mal individuell zu schauen, welche Eigenschaft wann am nützlichsten ist, um sein Leben aktiv selbst zu gestalten. Was leicht nach Moralin klingen mag, transportiert sich dem Publikum als eine temporeiche Parade von liebevoll gestalteten Charakteren und schön schrägen Ideen. So kommt die Toleranz (gespielt von Emilia Lai) als Hippie daher, aus deren anachronistischem Kassettenrecorder Scott McKenzie dudelt oder der Egoismus (Jonas Hillringhaus), der sämtliche Wegzehrungsgummibärchen für sich reklamiert.