Kultur in Dormagen : Stadt hält Untersuchung unter Verschluss

Dormagen Seit einem Jahr liegt die Organisationsuntersuchung für den Kulturbereich vor. Ergebnisse daraus haben die Dormagener bislang nicht erfahren. Das will die Zentrumsfraktion jetzt ändern.

Weil das Defizit im Kulturbereich gestiegen ist und die CDU der festen Überzeugung ist, dass sich die Jahresergebnisse der einzelnen Einrichtungen verbessern lassen, hatte sie eine Organisationsuntersuchung für den gesamten Kulturbereich beantragt. Das war vor fast genau drei Jahren. Das Ergebnis liegt längst vor, die Öffentlichkeit hat jedoch bis heute nichts über die Ergebnisse erfahren. Unverständlich aus Sicht der CDU: „Die Ergebnisse können in die Öffentlichkeit“, sagt Fraktionsvorsitzender Kai Weber. Das sieht Kulturdezernentin Tanja Gaspers anders: „Die Organisationsuntersuchung ist aus personalrechtlichen Gesichtspunkten zwingend nichtöffentlich.“ So müsse vermieden werden, dass aus den Handlungsempfehlungen der Berater ebenfalls Rückschlüsse auf nichtöffentliche Informationen gezogen würden.

Die Zentrumsfraktion fordert jetzt vehement die Veröffentlichung dieser Untersuchung. Einen entsprechenden Antrag hat sie auch für die Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag gestellt. Aber: „Leider haben wir aufgrund eines technischen Versehens den Antrag an eine alte Mail-Adresse des Rathauses geschickt“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik, „daher kommt das Thema nicht auf die Tagesordnung.“ An der Kritik des Zentrums an der Verwaltung ändert das nichts: „Es gibt eine interfraktionelle Arbeitsgruppe, die bislang zwei Mal getagt hat und die erst im Sommer 2020 wieder zusammenkommen soll. Dieses Prozedere halten wir nicht für zielführend.“ Woitzik wird deutlich: „Hier wird durch den Einsatz einer Arbeitsgruppe versucht, ein wichtiges öffentliches Thema hinter verschlossenen Türen und damit nicht-öffentlich zu beraten.“ Der Bürger habe aber ein Recht zu erfahren, welche Maßnahmen laut Gutachter im Kulturbereich zu wirtschaftlichen Verbesserungen führen könnten. „Das Thema gehört in den Rat“, sagt CDU-Chef Weber. „Es besteht kein Grund, das Thema nicht-öffentlich zu halten.“