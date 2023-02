Kultur in Dormagen Schüler duellieren sich mit Poetry-Slam-Profis im NGK

Am Freitag, 24. März, wird es außerdem wieder wortgewandt in Dormagen, denn in Kooperation zwischen Kulturbüro und Norbert-Gymnasium Knechtsteden findet die Veranstaltung „Wortsport - Poetry Slam Dormagen“ statt. Dann heißt es: Profi gegen Nachwuchs und erfahrene und junge Poetry Slam-Akteure stellen sich dem Votum des Publikums. Die erfahrenen Akteure duellieren sich mit heimischen Schülern. Auf der Profi-Seite geht mit der Berlinerin Lisa Pauline Wagner die amtierende Vize-Meisterin der großen deutschsprachigen Meisterschaften an den Start. Ein weiteres Ass ist Benjamin Poliak, der zweifache Gewinner der deutschsprachigen U20-Meisterschaften im Poetry Slam. Dritter im Bunde ist Lennart Hamann. Der Schleswig-Holstein-Meister ist eine Performance-Maschine und zieht sein Publikum von der ersten Sekunde an in seinen Bann. Nachdenklich, schreiend lustig, lyrisch. Die Moderation übernimmt Jan Schmidt vom NDR-Comedy Contest. Los geht es um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums. „Wir freuen uns nach den Jahren der Pandemie nun sehr darüber, dass wir eine so besondere Veranstaltung am NGK ankündigen dürfen“, heißt es vom Gymnasium.