Kultur in Dormagen Programm für 2024 ist bereits in Planung

Bei einem Besuch auf der Internationalen Kulturbörse in Freiburg hat das Dormagener Kulturbüro bereits einige bekannte Künstler und vielversprechende Newcomer für das neue Kulturprogramm 2024 gewinnen können. So werden unter anderem Tobias Mann am 3. Februar 2024 und Jochen Malmsheimer am 13. Dezember 2024 mit ihren neuen Programmen in der Kulturhalle Dormagen auftreten. Gut stehen die Chancen auch für ein Comeback des Mitternachtsspitzen-Akteurs Philip Simon in Dormagen.