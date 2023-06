Kultur in Dormagen Kulturbüro mit zwei Top-Angeboten in den Ferien

Mit seinem neuen Programm „Das Disco Krokodil “ bringt Volker Rosin am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr die Kinder auf der Zonser Freilichtbühne zum Singen und Tanzen. Der „König der Kinder-Disco“ hat nicht nur seine neuen Hits „Die Kuh Mathilde“, „Baby Hai“ und „Mama Laudaaa“ im Gepäck, sondern auch die beliebten Klassiker „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Känguru“ und „Das Lied über mich“. Das Konzert für Mädchen und Jungen ab vier Jahren dauert knapp eine Stunde, anschließend erfüllt Rosin Foto- und Autogrammwünsche. Volker Rosin machte sich bereits in den vergangenen Jahren mehrfach in Dormagen verdient und konnte etwaige Veranstaltungslocations füllen.