Kultur in Dormagen : Kindertheater für 2022 neu aufgestellt

Dormagen Das Kindertheater der Kulturhalle Dormagen startet mit einer neuen bekannten Oper und einer neuen Organisatorin in das neue Jahr 2022.

Am Sonntag, 9. Januar, um 15 Uhr, ist die renommierte Opernwerkstatt am Rhein in Dormagen zu Besuch und führt Mozarts „Die kleine Zauberflöte“ auf. Familien mit Kindern ab fünf Jahren können sich das Musikstück ansehen. Die Theater-Macher aus Köln haben die Original-Mozartoper kindgerecht in 70 Minuten aufbereitet, setzen dabei auf „Leichtigkeit“ und achten besonders darauf, dass „keine Schwellenängste entstehen“.