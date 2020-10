Kultur in Dormagen : Kammertheater sagt alle Aufführungen ab

Seit fünf Jahren betreiben Sabine Misiorny und Tom Müller ihr Kammertheater. Am Freitag wollten sie den Spielbetrieb wieder aufnehmen – jetzt sagten sie die Vorstellungen ab. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die für Freitag geplante verspätete Saisoneröffnung im Kammertheater am Niederfeld ist abgesagt, ebenso sämtliche anderen Vorstellungen in 2020. Erst nach einer Beruhigung der Corona-Krise denken die Betreiber an die Wiederöffnung.

Geplant war die Wiederaufnahme des Theaterbetriebs im Kammertheater Dormagen für diesen Freitag. Dann wollten Sabine Misiorny und Tom Müller mit ihrer Komödie „Candlelight und Liebestöter“ wieder Zuschauer im Theater am Niederfeld erfreuen. Doch daraus wird nichts werden: Am Dienstagnachmittag haben die beiden Theatermacher coronabedingt alle Vorstellungen abgesagt. Die Spielstätte bleibt vorerst geschlossen.

„Das tut uns sehr weh, schießlich möchten wir gern auf der Bühne stehen und unsere Zuschauer zum Lachen bringen“, betont Tom Müller. Diejenigen, die Karten gekauft haben, jetzt mit der Absage zu enttäuschen, fällt den beiden Theatermachern schwer. „Allerdings gibt es da keine Alternative in der wieder stärker werdenden Corona-Krise“, betonen sie. Das Schauspieler-Ehepaar aus Broich hatte sich fünf Wochen lang voller Zuversicht auf die Wiedereröffnung vorbereitet. Aber das Kammertheater musste sich geschlagen geben: „Die Coronazahlen steigen, die Buchungszahlen sinken, Vorstellungen werden allerorts abgesagt“, so die Betreiber.

Auf die Coronabedingungen mit Hygiene- und Abstandsregelungen hatten sich Misiorny und Müller vorbereitet, auch die geringere Platzzahl von 40 Besuchern wäre zu verkraften gewesen. „Doch weitere Einschränkungen wie Maskenpflicht während der Vorstellung, verstärkter Mindestabstand am Sitzplatz und nicht zuletzt die Empfehlungen der verantwortlichen Politiker, jegliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und die daraus resultierenden schwachen Zuschauerzahlen machen es letztendlich unmöglich, einen wirtschaftlichen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten“, erklärt Müller.

Beide betonen, dass „die Theater in Deutschland mit die sichersten Orte“ seien. Die Verunsicherung der Leute und die Aufrufe zum Zuhausebleiben seien die Hauptgründe für die zu geringe Nachfrage. „Das Kammertheater wird erst wieder geöffnet, wenn ein wirtschaftlicher Spielbetrieb einigermaßen gesichert ist“, erklärt Müller. Aber eins sei klar: „Wir kommen wieder und bleiben Dormagen erhalten: Wir machen wieder auf!“