Kultur in Dormagen : Freilichtbühne komplett saniert - das Jahresprogramm steht

Zons Die Arbeiten auf der beliebten Bühne werden rechtzeitig bis zum Saisonstart am 5. Juni fertig gestellt sein. Es folgt ein umfangreiches Jahresprogramm.

Tolle Voraussetzungen also auf der Open-Air-Spielstätte: Der Saisonauftakt auf der Freilichtbühne erfolgt am Pfingstsonntag, 5. Juni, 16 Uhr, wenn die Märchenspiele Zons den Grimm-Klassiker „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ aufführen. Das Stück ist bis zum 11. September 17 mal zu sehen. Zur Musicalnacht mit Grease, Flashdance und Mamma Mia lädt Marc Pesch für Mittwoch, 10. Juni, um 20 Uhr ein. Acht Top-Acts liefert das Programm zum 2. Zonser Kabarett- und Comedy-Festival vom 26. Juni bis 10. Juli. Kinderstar „herrH“ eröffnet das Festival am 26. Juni um 11 Uhr. Im Abendprogramm folgen Lisa Eckhart am 29. Juni, Jürgen B. Hausmann am 1. Juli, das Kom(m)ödchen-Ensemble am 2. Juli, Michael Mittermeier am 6. Juli, Olaf Schubert & Friends am 7. Juli, Bernd Stelter am 8. Juli und Florian Schroeder am 10. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.