Kultur in Dormagen : Festival Alte Musik 2021 blickt auf 30 Jahre Musikgeschichte

Knechtsteden Die Veranstalter zeigen sich dankbar und erleichtert über den reibungslosen Ablauf der sechs coronakonformen Konzerte und der guten Resonanz auf die digitalen Angebote. Ein Teil der Großproduktionen soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten coronakonformen Festivals Alte Musik Knechtsteden blicken die Veranstalter bereits auf das Jahr 2021, in dem das Festival seine 30. Auflage erfährt. Dieser „runde Geburtstag“ – unter der ununterbrochenen Leitung von Gründer Hermann Max – soll gebührend gefeiert werden. Die Ausgabe 2021 wird eine große Rückschau auf 30 Jahre Knechtstedener Musikproduktionen halten. Großproduktionen, die nun nicht stattfinden konnten, sollen in der Festausgabe nachgeholt werden.

Die Bilanz des 2020-er Festivals fällt trotz der langen Ungewissheit in der Corona-Pandemie, dem Hygienekonzept und nur ein Drittel erlaubter Besucher positiv aus: Nach einer aufwendigen Planungsphase waren die sechs Live-Konzerte, darunter vier Eigenproduktionen, restlos ausverkauft, was rund 700 Besucher bedeutete. Zu Gast waren rund 90 Musiker aus sechs Nationen. Intendant Hermann Max sagt: „Ich bin unendlich dankbar – die wegen der Pandemie entsetzlichen Mühen haben sich gelohnt“. Geschäftsführer Michael Rathmann ergänzt: „Ohne die großartige Unterstützung unserer Partner und Förderer, den konstruktiven Austausch mit den Behörden und das Vertrauen des Publikums in unsere Arbeit wäre das Festival nicht möglich gewesen.“

Die Konzerte klingen nun digital noch nach: Neben Videos, Podcasts und allen Radiomitschnitten präsentiert die neue Festival-App Originalklang in Eigenproduktionen und mit vielen Hintergrundinformationen. Dazu gehört das Beethoven.LAB. Das digitale Bilderbuch über Beethoven wird zum 8. Oktober um Audios aus dem Konzert „Beethovens Musikwelt“ erweitert. Die dreiteilige Virtual-Reality-Serie „Being Ludwig van“ mit interaktiven Einblicken in Beethovens Seelenleben ist noch bis zum 15. Oktober on demand in der App verfügbar. Mit einem Audio-Walk können Outdoor-Fans künftig die mittelalterliche Zollfeste Zons mit Schuberts „Winterreise“ im Ohr erwandern. Infos unter www.knechtsteden.com.