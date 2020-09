Kultur in Dormagen : Das „Festival Alte Musik“ kann auch virtuell genossen werden

Die neue Festival-App thematisiert im Jubiläumsjahr Beethovens Musikwelt. Sie kann bereits jetzt heruntergeladen werden. Foto: Festival Alte Musik Knechtsteden

Knechtsteden Neben den Live-Konzerten bietet das „Festival Alte Musik“ auch digital viele Gelegenheiten, das Barockmusik-Festival zu erleben. Mit einer neuen App sind schon jetzt Hörgenuss und Hintergrundinfos abrufbar.

Das Festival Alte Musik Knechtsteden bietet vom 19. bis 24. September fünf hochkarätige und nahezu ausverkaufte coronakonforme Live-Konzerte in der Klosterbasilika und dem nahen Kulturhof Knechtsteden mit Gästen wie Dorothee Oberlinger und Dmitry Sinkovsky, dem Tiburtina Vokalensemble und als Gastgebern der Rheinischen Kantorei und dem Kleinen Konzert unter der Leitung von Hermann Max.

Dazu haben die Festivalmacher um Michael Rathmann ein digitales Begleitprogramm ausgearbeitet, das bereits jetzt downgeloaded und genutzt werden kann: Ein Beethoven-Lab, eine dreiteilige 360-Grad-Serie „Being Ludwig van“, der in „Virtual Reality“ in Beethovens Kopf eintaucht, ein rheinischer Audio-Walk mit Schuberts Winterreise, dazu Podcasts mit Künstlerinterviews, Livestreams und digitale Abendprogramme – das alles bietet die neue Festival-App des Originalklang-Festivals Alte Musik Knechtsteden, die zum Download über den Link app.knechtsteden.com und auf der Website des Festivals unter www.knechtsteden.com verfügbar ist.

„Wir freuen uns, wenn so Musikfans von überall her bei uns zu Gast sein können“, sagt Rathmann über das neue Angebot der App, die Originalklang in exklusiven Knechtstedener Eigenproduktionen und viele Hintergrundinformationen bietet. Denn wegen der Corona-Schutzregeln sind nur noch einzelne Karten noch unter www.koelnticket.de für die Konzerte zu erhalten.

Das digitale Beethoven.LAB steht schon zum Start der App als digitales Bilderbuch über Beethoven und seine musikalischen Einflüsse bereit. Die aufwendig illustrierte Erzählung wird nach dem Festival um Audios aus dem Konzert „Beethovens Musikwelt“ erweitert. Rund eine Woche vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin stehen zusätzlich die beliebten Einführungs-Talks in der Klosterbibliothek als Podcast-Reihe in der App bereit, und auch die Abendprogramme sind digital über die App verfügbar. Mit dem Livestream des Eröffnungskonzerts „Barocke Lustbarkeiten“ am Samstag, 19. September, mit Dorothee Oberlinger und Dmitry Sinkovsky, Teufelsgeiger und Countertenor in Personalunion, startet die App in die Festivalwoche.