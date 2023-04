Kultur in Dormagen Diese Kabarettisten kommen in die Kulle

Jürgen Becker ist in Dormagen kein Neuling und war schon öfter zu Gast im Stadtgebiet, der frühere WDR-Mitternachtsspitzen-Chef wird sein Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ am 20. Oktober um 20 Uhr in der Kulle präsentieren. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.