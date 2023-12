Poetry-Slam in Dormagen Das poetische Quartett in der Kulle

Auch Philipp Janke hatte einen brandneuen Text mitgebracht. Als Digital Native nahm er Apps aufs Korn, die dem Nutzer alle Entscheidungen abnehmen. Stärker war sein Text, in dem er wie bei Kafkas „Verwandlung“ zum Käfer wird. Als vierter Protagonist setzte Wolfgang Hellebrandt gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen. Er bekannte, noch lernen zu müssen, mit Kritik umzugehen. So solle er auf der Bühne gleichgültig rüberkommen: „War mir aber egal.“ Der erste Lacher war garantiert. Sein Text beklagte überall „viel unnötiges Drama“. Bei der Titanic-Verfilmung hätte Jack noch auf die Tür gepasst. Oder die krasse Geschichte von Hänsel und Gretel, die das Pfefferkuchenhäuschen enteignen und aufessen. Und warum hat sich der handwerkliche begabte Robinson Crusoe kein Rettungsboot gebaut? „Dinner for one“, dieses „Schmierentheater verklemmter Senioren“, konnte er überhaupt nicht ab: „F... euch doch einfach“. Dafür gab es schon viermal zehn Punkte. Köstlich sein Text als Praktikant in Bayern samt „Bier-Bachelor“ in den Münchner Kneipen.