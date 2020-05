Kultur in Dormagen : Das Kreismuseum Zons geht neue Wege

Kultur in Dormagen

Zons Wegen der Corona-Pandemie müssen Ausstellungen ausfallen. Besucher erhalten Informationen daher auf andere Art. Die Sonderausstellung „Kinderkimonos der Sammlung Nakano“ wurde bis zum 21. Juni verlängert.

Seit etwas mehr als einer Woche hat das Kreismuseum Zons nach mehrwöchiger Schließung wieder geöffnet. Wie in allen anderen Bereichen ist die Wiedereröffnung an strenge Hygieneauflagen geknüpft, darunter Eintritt nur mit Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln und Möglichkeiten, sich die Hände zu desinfizieren. Außerdem ist die Besucherzahl auf 30 Leute begrenzt. Die Maßnahmen werden von den Besuchern gefasst aufgenommen. „Die Leute akzeptieren, dass gerade besondere Umstände herrschen“, sagt Museumsleiterin Karina Hahn. Jedoch ist die Besucherzahl seit der Wiedereröffnung stark zurückgegangen: „Die Menschen sind zurzeit noch sehr zurückhaltend“, so Hahn.