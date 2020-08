Kultur in Dormagen : CDU kritisiert Musikschul-Minus

Dormagen Verwaltung will trotz Corona-Krise die Attraktivität der Musikschule steigern. Dafür sollen Fünfer-Tickets und Gutscheine für Schnupperstunden sorgen. Das Defizit wurde auf 500.000 Euro festgelegt.

Nach Monate langen Diskussionen und Berechnungen hatten sich die Dormagener Politiker Ende 2016 mehrheitlich für den Verbleib der Musikschule in städtischer Trägerschaft und gegen eine Übernahme durch die Kreismusikschule entschieden. Damit ging eine Deckelung des Defizits der Musikschule auf 500.000 Euro einher, an das nun im städtischen Kulturausschuss Kai Weber, Vorsitzender der CDU-Fraktion, erinnerte: Angesichts schlechter Zahlen mitten in der Corona-Krise fragte Weber: „Wird diese Marke auch eingehalten und wie kann die Arbeit weiter optimiert werden?“

So fällt die Zahl der Leistungsentgelte, die mit 440.000 Euro geplant war, bei der korrigierten Jahresprogrose um 125.000 Euro auf 315.000 Euro ab. Bisher wurden im ersten Halbjahr 2020 genau 161.602 Euro eingenommen, wie dem Produktbericht zu entnehmen ist. Gleichzeitig haben sich die Zuwendungen um 14.000 Euro auf 29.700 Euro fast verdoppelt, was an der erstmaligen Übernahme des NRW-Programms Kultur und Schule lag. „Im Mai sind wegen der Corona-Pandemie weniger Anmeldungen erfolgt“, heißt es in den Erläuterungen zum Musikschul-Budget. Außerdem seien zum Ende des Musikschuljahres zum 31. Oktober durch Erstattungen insgesamt geringer Erträge zu erwarten. Allerdings würden auch die Honorarzahlungen voraussichtlich wegen der geringeren Anmeldezahlen sinken.