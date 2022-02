Kultur in Dormagen : Buntes Programm im März und April

Kultur in Dormagen

Dormagen Im März und April hält das städtische Kulturbüro ein buntes Angebot für Jung und Alt bereit. Kinderdisco, Kabarett oder Ausstellung können besucht werden.

Am Samstag, 12. März, ist Kabarettist Jens Neutag mit seinem inzwischen achten Soloprogramm „Allein - ein Gruppenerlebnis“ in der Kulturhalle zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Tickets über dormagen.reservix.de oder 02133 257 338.

Am Donnerstag, 17. März, um 11 und 16 Uhr kommt der beliebte Kinderliedermacher Volker Rosin in die Kulturhalle. Während die 16 Uhr-Vorstellung inzwischen ausverkauft ist, kann das Kulturbüro für das Mitmach-Konzert um 11 Uhr noch 40 Karten anbieten. Karten über dormagen.reservix.de und in der City-Buchhandlung. Weitere Informationen unter 02133 257 605.