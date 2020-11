Kultur in Dormagen : Geschichten für Kinder und Erwachsene

Lea Lessek ist Autorin, Mutter von drei Kindern und Studentin. In diesem Jahr sollen insgesamt drei Romane von ihr auf den Markt kommen. Sie bedient Thriller-Fans genau so wie Kinder. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Autorin aus Dormagen schreibt unter den Pseudonymen „Lea Lessek“ actionreiche Thriller und als „Sara Seffern“ spannende Kinderbücher. In diesem Jahr sollen noch drei Bücher veröffentlicht werden.

„Lea Lessek ist ein Pseudonym“, erklärt die Dormagenerin. Sie habe nicht unter ihrem echten Namen schreiben wollen, weil sie so ihre verschiedenen Seiten besser ausleben könne. „Ich bin ein offenes Buch mit sieben Siegeln“, sagt sie. „Wer mich meint zu kennen, liegt häufig daneben.“ Außerdem könne sie ja schlecht „unter demselben Namen Bücher für Kinder schreiben und gleichzeitig in anderen Büchern Kinder töten“, findet sie und schmunzelt.

Als Lea Lessek schreibt die 35-jährige Dormagenerin Thriller. Darin beschäftigt sie sich mit Themen wie Drogen- und Menschenhandel . Nach einer Prügelei wird ihre Hauptperson, der 20-jährige Sebastian, wie ein Schwerverbrecher von der Polizei gejagt. „Die ersten Ideen zu dieser Geschichte hatte ich schon zu meiner Schulzeit“, erzählt die Autorin. Ihr Deutschlehrer an der Realschule in Hackenbroich habe sie damals dazu ermutigt, ihre Geschichten aufzuschreiben. „Er hat mich sehr unterstützt, ich habe ihm viel zu verdanken“, findet sie.

Nach Abschluss der Realschule besuchte Lessek erst die Höhere Handelsschule und machte dann eine Ausbildung zur Speditionskauffrau. „Mein Schwerpunkt war die Verzollung, das habe ich gerne gemacht“, erinnert sie sich. Inzwischen ist sie Mutter von drei Mädchen im Alter von zwei, neun und elf Jahren. „Nach der Schule entwickelte sich eine Art Freundschaft zu meinem Deutschlehrer. Als der plötzlich starb, habe ich auch nicht mehr weiter geschrieben.“ Rund zehn Jahre ruhte die Arbeit an ihrem ersten Buch. „Dann musste ich während meiner ersten Schwangerschaft ins Krankenhaus und durfte sieben Wochen lang nur liegen.“ Ihr Bruder habe ihr dann einen Laptop und DVDs mit Filmen gebracht, damit ihr die Zeit nicht zu langweilig würde. „Erst habe ich über meine Erlebnisse im Krankenhaus geschrieben. Und dann machte ich plötzlich mit dem Buch weiter“, schildert die begeisterte Freizeit-Kickboxerin. Inzwischen schreibt sie überwiegend nachts. „Wenn die Kinder um acht Uhr im Bett sind, setzte ich mich an den Schreibtisch. Meistens so bis zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens. Und um sechs stehe ich dann wieder auf, um die Kinder für die Schule fertig zu machen.“

Neben den Thrillern schreibt die Dormagenerin auch Kinderbücher. Dann unter dem Pseudonym „Sara Seffern“. Ihr Buch „Der kleine Bleistift“ soll ebenfalls noch Ende des Jahres herauskommen. Darin geht es um einen kleinen Bleistift, der in einem Lottogeschäft darauf wartet, endlich gekauft und zum Schreiben genutzt zu werden. Als es endlich so weit ist, landet er in einer Schultüte zum ersten Schultag, geht verloren, verläuft sich in der großen Schule und wird von einem kleinen Mädchen gefunden, das ihn heiß und innig liebt und mit ihm Schreiben lernt bis der Bleistift nur noch ganz klein ist. Schließlich landet der kleine Bleistift im Müll, wo er seinen neuen Freund, einen Farbstift, kennen lernt und mit ihm weitere spannende Abenteuer erlebt.