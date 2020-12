Kriminalität in Dormagen : Seniorin wurde Opfer der Betrugsmasche „falscher Polizist“

Kriminalität in Dormagen

Dormagen Schon wieder ist eine Seniorin Opfer von falschen Polizisten geworden. Am Dienstag informierte die 80 Jahre alte Dormagenerin die Polizei über den Vorfall.

Sie war am Tag zuvor gegen 22.30 Uhr das erste Mal von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert worden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er erzählte der Seniorin, dass in der Umgebung Männer festgenommen wurden, bei denen man Unterlagen mit ihrer Anschrift gefunden hätte. Nach einer unruhigen Nacht erfolgte am nächsten Tag ein weiterer Anruf eines angeblichen Polizisten vom LKA. Er berichtete der Seniorin von angeblichen Unstimmigkeiten bei ihrer Bank und warnte sie vor einem sogenannten "Maulwurf".