Kriminalität in Dormagen : Räuber flüchtet mit Beute nach Überfall auf Shell-Tankstelle

Hackenbroich Erneut ist die Tankstelle am Kreisverkehr an der Kruppstraße im Gewerbegebiet Hackenbroich überfallen worden.

Wie die Polizei mitteilt, betrat am Montagmorgen ein maskierter Täter gegen 3.15 Uhr die Tankstelle, drohte mit dem Einsatz von Pfefferspray und zwang die Angestellte, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Räuber Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Die Tankstelle am Kreisel Kruppstraße war in den vergangenen Jahren immer mal wieder Ziel von Kriminellen – seit 2010 acht Mal. Im Januar 2017 hatte ein mit Messer und Pistole bewaffnetes Duo das Personal bedroht, aber nur Zigarettenschachteln erbeutet. 2013 hatte die Polizei zwei junge Dormagener, damals 17 und 18 Jahre alt, nach einem Überfall auf die Station festnehmen können. Anfang März 2018 konnte der 19 Jahre alte Täter aus Köln schnell gefasst werden – nicht zuletzt dank des besonnenen Handelns von zwei Brüdern und ihren beiden Freunden, die die Polizei alarmierten, als sie gegen 23.10 Uhr beobachteten, wie ein Räuber den Kassierer mit einer Pistole bedrohte. Zwei der Zeugen folgten ihm in gewissem Abstand mit ihren Autos und hielten per Handy den Kontakt zur Polizei. Als der Räuber offenbar merkte, dass er verfolgt wurde, floh er über ein Feld in Richtung Tierheim. In der Nähe der Böttgerstraße stellte ihn dann ein Streifenwagen.