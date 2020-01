Krimi-Autorin aus Dormagen : Die Frau, die Zons die Pest bringt

Zu Hause stapeln sich bei Catherine Shepherd die Krimis, die noch ausgeliefert werden. Viele organisatorischen Dinge rund ums Schreiben erledigt die Zonserin noch selbst. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Catherine Shepherd gehört zu den erfolgreichsten Krimiautoren in Deutschland. Bislang hat sie 16 Bücher veröffentlicht. Im April wird ein neuer Roman erscheinen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Es sind keine guten Nachrichten, die aus der Festungsstadt nach außen dringen: Die Pest hält Einzug in Zons. Die Verantwortlichen treffen Gegenmaßnahmen, um die schreckliche Krankheit einzudämmen, aber längst gibt es viele Tote. Glücklicherweise ist dieses Szenario nur Fiktion. Es spielt sich im Kopf von Catherine Shepherd ab, eine der derzeit erfolgreichsten Krimi-Autoren in Deutschland. Die Pest gibt den Rahmen der zehnten Folge der überaus erfolgreichen „Zons-Thriller“. „Das Buch ist fertig, aber es fehlt noch der Titel“, sagt Shepherd. Erscheinen wird es am 1. April im Kafel-(Eigen-)Verlag.

Den hohen Schreibtakt hat Shepherd, die unter einem Pseudonym schreibt und mit ihrer Familie in Zons lebt, über die Jahre beibehalten. Die Autorin ist zwar bescheiden und sagt, dass es Kollegen gebe, die noch mehr Bücher schreiben, dennoch: 2012 kam Shepherd mit dem „Puzzlemörder“ als erstem Zons-Krimi auf den Markt. Daraus sind inzwischen neun geworden und sie hat parallel zwei weitere Krimi-Reihen entwickelt: Zum einen die Spezialermittlerin Laura Kern, zum anderen die Rechtsmedizinerin Julia Schwarz. Rund um die Ermittlungen von Kern sind bislang vier Krimis erschienen, von Schwarz drei. Diese Zahl wird sich in diesem Jahr erhöhen: Krimi Nummer fünf mit Laura Kern beginnt Shepherd jetzt, „der Plot steht“, sagt sie. Erscheinungstermin ist der 1. Juli. Und entsprechend dieses Rhythmus ist für den 1. November die nächste, insgesamt dritte Buchveröffentlichung geplant: Band vier der Reihe Julia Schwarz.

Info Regelmäßige Krimi-Führungen Wer Katrin Schäfer veröffentlicht unter dem Pseudonym Catherine Shepherd. Die 47-Jährige wurde in Greifswald geboren, lebt mit Ehemann und Sohn in Zons. Wie Shepherd veröffentlicht inzwischen in der Regel im Selbstverlag: Kafel-Verlag Sonst In Zons zu sehen ist Shepherd regelmäßig bei den „Krimi-Führungen“ zusammen mit Franziska Gräfe durch das historische Zons.

Dass sich 16 Buchveröffentlichungen in acht Jahren auf eine nicht unerhebliche Gesamtzahl addieren, überrascht nicht. Dennoch: Erst dadurch wird die Dimension deutlich und damit auch, welche Rolle die Zonserin in der Szene der Krimi-Autoren und Self-Publisher spielt. Shepherd hat bis heute gut 2,5 Millionen E-Books sowie Taschenbücher (via Amazon) verkauft! Da sind die gedruckten Exemplare, unter anderem aus ihrem kurzen Gastspiel unter den Fittichen des Piper-Verlags, nicht miteingerechnet. Kurz gesagt: Catherine Shepherd ist eine ganz große Nummer in der Szene. Das belegen auch Ranglisten. In der E-Book-„Bundesliga“, ob bei Amazon oder Bild, ist sie immer vorne dabei. „Nur zwei der 16 Krimis sind nicht auf Platz eins der Bestsellerlisten gekommen.“ Der bestverkaufteste Krimi ist ihr Erstlingswerk: „Der Puzzlemörder“ – Auftakt der Zons-Krimi-Reihe – verkaufte sich bisher über 240.000 Mal.

Verrückt: Catherine Shepherd bewegt sich ständig in unterschiedlichen Krimi-Welten. Das Gemisch aus Mittelalter und Echtzeit in Zons, aus Köln und Berlin, wo ihre beiden anderen Hauptfiguren agieren – wie behält man da den Überblick? Offenbar problemlos, die Krimi-Spezialistin ist jeweils auf ihr aktuelles Schreibprojekt fokussiert, sagt aber auch: „Wenn das Ende feststeht und ich es quasi nur noch herunterschreibe, wandere ich in Gedanken schon zum neuen Krimiprojekt.“ Auch nach acht Jahren und 16 Büchern gehen ihr die Ideen nicht aus. Shepherd: „Mir hat schon mal jemand im Spaß gesagt, dass es soviele Morde in Zons doch gar nicht geben könne…“ Eigentlich, so erzählt sie entspannt, während sie in lässiger Kleidung auf dem Sofa sitzt, ist es recht einfach, sofern man mit offenen Augen und einer gehörigen Portion Fantasie durchs Leben läuft. Da kann im Supermarkt der Kunde in der Schlange vor einem durch ein auffälliges Verhalten die Vorlage für einen Serienmörder liefern. Oder auch der eigene Sohn. Als der, angeregt durch eine Experimentier-Sendung im Fernsehen, Matchbox-Autos im Wasserglas einfror und sie später mit einem Hammer wieder aufschlug, war die Vorlage für die Figur einer „eingefrorenen Frau“ geboren.