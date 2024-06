Neue Werke im Kreismuseum Zons Ausstellung „up to the surface“ gibt einen Einblick in das 19. Jahrhundert

Das Kreismuseum Zons lädt zu einer Zeitreise in das 19. Jahrhundert ein. Vom 5 Juni bis zum 22. September gibt es in der Ausstellung „up to the surface“ einen Einblick in das damalige Leben: 100 Jahre voller Wandel, Umbruch und Veränderung, besonders in der Metallkunst. Die Ausstellung zeigt dabei Werke der niederländischen Künstler Johan Cornelis Stoeffels und Jan Eisenloeffel. Beide Künstler sind Vertreter des Jugendstils. Dieser Stil ist durch naturorientierte Abstraktionen, schwungvolle dekorative Linien und geometrische Formen geprägt. Diese Besonderheiten spiegeln sich in den Vitrinen wieder.