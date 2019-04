Kreismuseum Zons : Dänischer Silberschmuck ab dem Jugendstil

Foto: Martin Adam 5 Bilder So schön ist der Silberschmuck in Zons.

Zons Es glänzt und schimmert in allen Vitrinen: Sammler Marion und Jörg Schwandt haben 176 Schmuckstücke zur Verfügung gestellt. Sie werden bis 23. Juni im Kreismuseum Zons gezeigt.

Es glänzt und schimmert in allen Vitrinen: Im Kreismuseum Zons sind bis zum 23. Juni nun 176 Silberschmuck-Objekte zu sehen – in ungewöhnlich hellen Räumen. Denn anders als bei Bildern, Zeichnungen und anderen lichtempfindlichen Schaustücken müssen die Fenster der Ausstellungsräume im ersten Stock des schmucken Kreismuseums nicht verhangen werden: Ab dem morgigen Sonntag, 7. April, ist dort wunderschöner Schmuck dänischer Designer aus dem 20. Jahrhundert zu bewundern. Hinter dem schlichten und puren Schmuck verbergen sich Handwerkskunst und Design-Ideen vom Feinsten: Ringe, Armbänder, Ketten sind mit Motiven und Ornamenten, ab und zu auch ganz ohne Verzierung, versehen, die es zu entdecken gilt. Großformatige Fotos einiger besonderer Schmuckstücke ergänzen die Schau.

Sammler Jörg und Marion Schwandt mit Museumsleiterin Anna Karina Hahn und Mitarbeiterin Verena Rangol (v.l.) im außergewöhnlich hellen Raum. Foto: Carina Wernig

„Eine sehr schöne Präsentation in diesen alten Mauern“, zeigt sich auch Jörg Schwandt begeistert von der Wirkung seiner „Schätze“, die vom Jugendstil bis zur Moderne reichen. Wobei der Schatz eher in der Zusammenstellung wegweisender Objekte und Strömungen und weniger im materiellen Wert besteht: „Die dänischen Künstler haben im vorigen Jahrhundert auch darauf geachtet, dass die Schmuckstücke vom Volk erworben werden konnten“, erläutert er: „Es geht nicht um Wertigkeit, sondern um Form und Wirkung.“ Mit seiner Frau Marion erzählt Jörg Schwandt zu jedem der Silberobjekte eine Geschichte, ordnet sie kunst- und zeitgeschichtlich ein – ein kleiner Vorgeschmack auf die sicher spannenden Führungen, die der Sammler am 29. April um 18 Uhr und am 30. April um 14.30 Uhr im Kreismuseum Zons übernimmt – ebenso ist der Experte aus Berlin beim Angebot „Kaffee & Kuchen im Museum“ am 28. und 29. Mai um 15 Uhr mit dabei. Weitere Aktionen: Workshops, der Schmuckmarkt am 5. Mai und der Internationale Museumstag am 19. Mai.

Brosche aus Silber, Bernstein und Granate von Kay Boojesen um 1915. Foto: Martin Adam

Info Eröffnung von „Simply Danish“ im Kreismuseum Ausstellung „Simply Danish – Silberschmuck des 20. Jahrhunderts“ zeigt mehr als 170 Silberschmuck-Objekte. Eröffnung Sonntag, 7. April, 11 Uhr in der Nordhalle Zons. Geöffnet Dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr im Kreismuseum, Schloßstraße 1.

An den Schmuckstücken vieler dänischer Künstler, darunter einige aus der Georg Jensen Silberschmiede aus Kopenhagen, sind Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts gut zu erkennen: „Wir können ablesen, wie stark sich die ästhetische Bewertung von Alltagsobjekten verändert hat“, erklärt Museumsleiterin Anna Karina Hahn. Dabei stehe der Materialwert des Schmuckstücks nicht mehr im Mittelpunkt, das unprätentiöse Silber genüge vor allem künstlerischen Kriterien. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind organische, nicht mehr gegenständliche Formen vorherrschend. Wie Schwandt ausführt, sind Einflüsse von Japonismus, Kunsthandwerk (“Arts and Crafts“) und Symbolismus unverkennbar. „Diese Ausstellung passt hervorragend in unser Haus, sie schafft eine Verbindung von Jugendstil und Kunsthandwerk zur Moderne“, betont Hahn.

Feuervergoldeter Ring von Bent Exner um 1970 mit neun Bergkristallen. Foto: Martin Adam

Zons kennt der Sammler Jörg Schwandt, der als Autor, Galerist und Buchautor aktiv ist, bereits von einer WMF-Ausstellung von 1980: „Das Kreismuseum bietet einen tollen Rahmen für Ausstellungen.“ Er selbst wurde in die Bestückung der Vitrinen einbezogen. So zieht sich ein zeitliches Band durch die Räume. Die erste große Silberschmucksammlung – 960 Objekte – verkaufte das Ehepaar 2013 nach 43 Jahren an ein Museum in Aarhus, die zweite Sammlung gelang in drei Jahren konzentrierten Zusammentragens und wird nun in Deutschland und Dänemark gezeigt.