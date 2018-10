Kreiskrankenhaus Dormagen baut auf Netzwerk für Schwerstverletzte.

Hackenbroich Die Unfallchirurgie des Kreiskrankenhauses Dormagen ist im Traumanetzwerk Düsseldorf fest verankert. Die Klinik ist gerade erneut als lokales Traumazentrum rezertifiziert worden.

Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist oder regelmäßig die Nachrichten verfolgt, wird immer wieder mit schlimmen Unfällen konfrontiert. Trotzdem sind Ereignisse, bei denen Menschen mehr als zwei gravierende Verletzungen davon tragen, in den Krankenhäusern glücklicherweise die Ausnahme. Auf fünf bis zehn solcher Fälle im Jahr schätzt Dr. Henning Langwara das Aufkommen im in Hackenbroich beheimateten Kreiskrankenhaus Dormagen. Der Chefarzt der Allgemein-, Visceral-, Unfall- und Gefäßchirurgie sieht seine Klinik jedoch auch bei der Versorgung von besonders schwer traumatisierten Patienten gut aufgestellt. Unlängst ist die von Langwara geleitete Unfallchirurgie in Dormagen zum vierten Mal als lokales Traumazentrum im Traumanetzwerk Düsseldorf von einem Gutachter zertifiziert worden. Sie ist für den Großraum Dormagen, den Kölner Norden, den Erftkreis und den Neusser Süden die lokale Institution für verletzte und traumatisierte Patienten, aber auch für Schwerstverletzte.

In deren Versorgung stehe die Dormagener Unfallchirurgie „in engster Beziehung“ zur Universität Düsseldorf, betont Langwara: „Dabei wird über eine zentrale Stelle organisiert, wo ein Patient mit seiner speziellen Verletzung behandelt wird.“ Nicht nur die Uni in der Landeshauptstadt gehört zu diesem Netzwerk, sondern auch das Lukaskrankenhaus (Neuss) und das St. Elisabeth-Krankenhaus (Grevenbroich). „Das Netzwerk garantiert kurze Transportwege und schnelle Entscheidungen, die Mediziner können sich über Datenwege austauschen und zum Beispiel Röntgenaufnahme verschicken“, erläutert der Dormagener Chefarzt. Im Zusammenspiel der Netzwerk-Häuser sind die Abläufe festgelegt, Verlegungswege beschrieben und Aufgaben klar zugeteilt. Denn wenn Schwerstverletzte zu behandeln sind oder viele Patienten auf einmal versorgt werden müssen, etwa nach einem Massenunfall, müssen Struktur und Vorbereitung in den Krankenhäusern stimmen – „um jedem Schwerverletzten, an jedem Ort in Deutschland, zu jeder Zeit, die gleichen Überlebenschancen zu ermöglichen“, betont Langwara. Damit dieses Ziel der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie umsetzbar ist, sind in ganz Deutschland 54 Trauma-Netzwerke entstanden, das mit der Dormagener Klinik ist eines davon.