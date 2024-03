Veranstaltung im Kreisarchiv Zons Was früher in Dormagen gegessen und getrunken wurde

Das war ein spannender und rundum gelungener Tag im immer noch taufrischen (Fertigstellung 2022) Archiv an der Schlossstraße in Zons. Bezeichnenderweise steht das moderne Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Franziskanerklosters, gleich neben dem aufragenden Juddeturm. So stimmte schon einmal das Ambiente und hatte das einladende Archiv eine Menge Geschichtsträchtiges an der besten Stelle zur Seite. Auch der am Samstag bundesweit feierlich begangene „Tag des Archivs“ trug das Seine zum Gelingen des gut besuchten Ereignisses bei.