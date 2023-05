Nachlass von Jürgen Alef Kreisarchiv zeigt Zons in alten Ansichtskarten

„Es war schnell zu erkennen, welchen Schatz wir hier bekommen haben“, sagt Archivmitarbeiter Martin Lambertz. Gemeinsam mit Kollegin Jana Klienke hat er diesen Schatz 2021 systematisch erschlossen und im Findbuch katalogisiert. Um die 50 der seltenen Zonser-Ansichten aus lange vergangenen Tagen wählte das gesamte Team um Archivleiter Stephen Schröder aus und stellt sie nun in Vitrinen und als wandfüllende Drucke der Öffentlichkeit vor. Der Ausstellungsraum – das Erdgeschoss des im Sommer 2022 bezogenen Archivbaus an der Schloßstraße 39 – gibt den Rahmen vor, und so zieren augenfällig die vier Zonser Ecktürme und der Juddeturm als Landmarken der Zollstadt fünf senkrechte mannshohe Leinwände. Nicht zufällig datieren die ersten Postkarten, wundervolle Lithografien, von der Schwelle zum 20. Jahrhundert, die den Beginn des Ausflugstourismus in Zons markiert. Dekaden später zeichnen Ansichten von Wirtshäusern das Bild eines gastlichen Örtchens nach. Oft ist die Burganlage zu sehen, öfter noch die Ortsansicht von Osten mit Rheinturm und Stadtmauer. Gänse vor dem Juddeturm, die Mühle ohne Flügelkreuz, dafür aber am gefüllten Wassergraben, honorige Herren im Sonntagsstaat auf der Rheinstraße – so vieles kann der geneigte Betrachter in den Vitrinen entdecken. Grellbunte Mehrbildkarten kamen in den 1980er Jahren in Mode und huschen über einen Bildschirm an der Wand, darunter unter Glas Leporellos oder in Mappen verschnürte Sammelalben, wie sie in den 1960er Jahren beliebt waren.