Vortrag im Kreisarchiv in Dormagen : Kurfürst Clemens August - Schwächling oder Diplomat?

Zons Clemens August, Kölner Kurfürst und Erzbischof von 1723 bis 1761, ist im Rheinland auch weniger geschichtsgelehrten Menschen ein Begriff. Ein Vortrag im Kreisarchiv erzählte seine Geschichte.

Dieser Frage widmete sich jetzt die Reihe „Geschichte im Gewölbekeller“ - aktuell in der luftigeren Nordhalle beheimatet - mit einem so erkenntnisreichen wie unterhaltsamen Vortrag von Michael Rohrschneider, Inhaber des Lehrstuhls für Rheinische Geschichte an der Universität in Bonn. Darüber, wie sich Geschichtsschreibung wandelt. Schauten die Historiker noch bis vor kurzem mit Skepsis und Verachtung auf den Wittelsbacher und seine Regentschaft, so nimmt die moderne Rezeption eine wohlwollendere Perspektive ein. „Der stets kritisierte politische Wankelmut des Kurfürsten wird heute als Kunst des meisterhaften Lavierens gelesen und zur Tugend umgedeutet“, wusste Rohrschneider zu berichten. Begründet sei dies, so der Historiker, wohl in der „Abkehr vom machtstaatlichen Ideal hin zu eher konsensualen Vorstellungen, die wir heute von Herrschaft haben.“ Das Paktieren mit wechselnden Bündnispartnern, das dem Fürsten unter Zeitgenossen den verspöttelnden Beinamen „Erzwetterfahne des Heiligen Römischen Reiches“ einbrachte, wird somit zum Ausdruck von Diplomatie. Denn obwohl Clemens August über fünf Erzbistümer herrschte, hatte er keine Streitkräfte, um einen machtpolitischen Anspruch zu untermauern. Auch häufiges Umherreisen zwischen seinen weit verstreut liegenden Besitztümern kreideten Historiker dem Herrscher bislang an - er habe ja nur auf die Jagd gehen wollen. „Das war sicher ein Grund“, räumte Rohrschneider mit der eindimensionalen Perspektive auf den Fürsten auf, „möglicherweise stand aber auch der Plan dahinter, durch Präsenz im jeweiligen Territorium die Menschen dort an sich zu binden.“