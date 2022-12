Kreativer Kopf aus Dormagen „Zwergin“ schafft Großes

Für Mirjana Breuer, die hauptberuflich im Waldkindergarten in Knechtsteden als Erzieherin tätig ist, ist die kreative Arbeit ein stückweit Entspannung von ihrem wuseligen Alltag. „Manchmal fühlt es sich wie Arbeit an, wenn ich mehrere Aufträge habe, aber die meiste Zeit ist es einfach weiterhin ein Hobby. Wenn ich mal keine Motivation habe, dann gehe ich spazieren oder schaue mir Dinge bei Pinterest an. Dann geht es meistens ganz schnell wieder.“ Für das kommenden Jahr habe sie sich vorgenommen, der Plattform „Etsy“ den Rücken zuzukehren und eine eigene Website auf die Beine zu stellen. „Außerdem möchte ich gerne weitere Weihnachtsmärkte oder auch Ostermärkte besuchen.“ Auch die Skyline von Köln und Düsseldorf habe sie dafür in petto.