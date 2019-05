Premiere in Zons : Kreative Vielfalt bei Schmuckmarkt

Premiere in Zons

Sehen, staunen, prüfen – und vielleicht auch kaufen: Viele Besucher kamen am Sonntag zur Premiere des Schmuckmarktes ins Kreismuseum Zons. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Von Hobbykünstlern bis hin zu hauptberuflichen Goldschmieden – 17 Aussteller präsentierten ihre Waren beim ersten Schmuckmarkt im Kreismuseum Zons.

Funkelnde Schmuckstücke so weit das Auge reicht – beim ersten Schmuckmarkt im Zonser Kreismuseum präsentierten 17 Aussteller aus Nordrhein-Westfalen ihre ausgefallen Kunstwerke. Bei der Materialwahl war der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Von Altpapier über bunte Glasperlen bis hin zu hochpreisigem Goldschmuck von echten Goldschmieden war alles dabei. Sichtlich begeistert stöberten die Besucher von einem Stand zum anderen, nicht selten wechselte das Geld den Besitzer.

Wo Im Kreismuseum fand in Rahmen der Ausstellung „Simply Danish – Silberschmuck des 20. Jahrhunderts“ der erste Schmuckmarkt statt. Organisiert von Mitarbeiterin Verena Rangol.

Ein wahrer Hingucker waren die bunten Perlenketten von Melanie Drees aus Bochum. „Mein Schmuck ist immer farbenfroh“, sagt sie. Seit 15 Jahren fertig die leidenschaftliche Hobbykünstlerin ihre Stücke mithilfe der Fadentechnik an: „Ich fädel Perlen unterschiedlichster Materien auf Kordeln oder Fäden auf“, erklärt sie. So verwendet sie große und kleine, günstigere und teure Perlen, wie beispielsweise japanische Glasperlen. „Eigentlich sind meine Schmuckstücke unbezahlbar, da ich viele Stunden in die Herstellung investiere. Aber es ist einfach mein Ausgleich, dabei komme ich herunter“, erzählt Drees.