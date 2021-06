Kreative Köpfe in Dormagen : Papierkunstwerke aus dem Holz-Laden

Sabrina Heryschek verbringt viel Zeit in ihrem eigenen Bastelkeller. In einem kleinen Holz-Laden vor ihrem Haus verkauft sie ihre Werke.

Serie Hackenbroich Der kreative Kopf Sabrina Heryschek stellt seit vielen Jahren eigene Papierkunstwerke her. Durch die Pandemie verkauft sie diese nun auf einem neuen Weg.

Rund 2500 Stempel bewahrt Sabrina Heryschek mittlerweile in ihrem 22 Quadratmeter großen Bastelkeller in Hackenbroich auf. Seit acht Jahren stellt die Marketing-Koordinatorin grazile Kunstwerke aus Papier her. „Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, habe ich angefangen, Schnullerketten und Windeltorten zu basteln – so hat alles begonnen“, erklärt die zweifache Mutter. Seitdem entwickelt sich Heryscheks Kunst immer weiter und mittlerweile bastelt sie nicht nur eigene Anlass-Karten, sondern auch kleine Geschenkverpackungen und Gastgeschenke.

Sabrina Heryschek sieht ihre künstlerische Arbeit als Ausgleich zu ihrem Beruf. „Wenn ich abends von der Arbeit komme und die Kinder im Bett sind, dann lege ich mich nicht auf die Couch, sondern verschwinde im Keller“, beschreibt sie. Die junge Mutter stattet nicht nur ihren gesamten Freundeskreis und ihre Familie mit den Papierkunstwerken aus, sondern ist in normalen Zeiten auch regelmäßig auf Märkten unterwegs und präsentiert ihre Kunst auf ihrer Website (www.papierwerke.jimdo.com). Auch in den Sozialen Medien ist sie unterwegs. Da jedoch Märkte momentan wegfallen, hat Heryschek sich eine Alternative einfallen lassen: „Vor unserem Haus steht nun ein selbstgebauter kleiner Laden, in dem ich meine Produkte auf Vertrauensbasis und zur Selbstbedienung zum Kauf anbiete.“ Der „Papierwerke Mint Market“ steht auf der Au 8 in Hackenbroich und ist in der Regel zwischen 8 und 23 Uhr geöffnet. „Ich habe schon viel Resonanz bekommen, auch in der Nachbarschaft und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen den Weg zu uns finden würden“, so die Bastlerin. Die Preise für die Karten und Kunstwerke sind in dem Holz-Laden ausgeschrieben und können nach Bezahlung mitgenommen werden. Auch mit individuellen Anfragen könne man sie kontaktieren.

Info Kreative Köpfe aus Dormagen Serie In loser Folge stellen wir in unsere Serie „Kreative Köpfe“ Menschen vor, die ihre Leidenschaften ausleben oder gar zum Beruf machten. Ob Strickereien oder außergewöhnliche Kunst: In dieser Serie finden sich Menschen, die gestalterisch, künstlerisch und fantasievoll aktiv sind.

Die Kreativität wurde der Hackenbroicherin nahezu in die Wiege gelegt. „Ich bin eine von vier Schwestern und wir sind alle in irgendeiner Form kreativ tätig“, erklärt sie. „Um Beispiele zu nennen: Meine Mutter bastelt Gestecke, meine älteste Schwester ist geübt in Kalliegraphie und die andere macht ganz tolle Torten.“ Auch mit ihren eigenen Kindern verbringt Heryschek viel Zeit im Bastelkeller. „Meine Tochter und ich haben schon viele Stunden gemeinsam mit dem Basteln verbracht und darüber freue ich mich sehr.“ Über die Jahre hat sie viel dazu gelernt: „Vor acht Jahren sahen meine Werke noch ganz anders aus, die zeige ich jetzt auch nicht mehr“, gesteht sie mit einem Lachen. Bei ihrer Kunst ist es der Prozess, den sie am meisten liebt. „Ich finde es toll vor einer weißen Karte zu sitzen und nicht zu wissen, wie diese am Ende aussehen wird.“ Ein größerer Online-Shop ist in nächster Zeit nicht geplant: „Mir fällt es schwer, auf Halde zu arbeiten, ich denke, dass es mich auszeichnet, dass ich individuelle Karten je nach Wunsch der Menschen anfertige.“ Lediglich zu Anlässen wie Weihnachten, Geburtstage oder Ostern arbeitet sie vor. „Um die Weihnachtszeit herum habe ich am meisten zu tun, wenn Märkte stattfinden, dann fange ich theoretisch schon jetzt an vorzuarbeiten.“

Sabrina Heryschek genießt es, den ganzen Tag kreativ zu sein: „Ich bin auch in meine Beruf kreativ, allerdings auf eine andere Art. Bei den Papierkunstwerken kann ich mit den Händen kreativ sein, das entspannt mich.“

