Rheinland Klinikum Dormagen : Notaufnahme hat jetzt Klinik-Status

Hackenbroich Aus der Zentralen Notaufnahme (ZNA) wird eine Klinik. Wie das Rheinland Klinikum in Hackenbroich mitteilt, ist die ZNA aufgewertet worden und firmiert jetzt als „Klinik für Akut- und Notfallmedizin.

Chefärztin der neuen Klinik ist die bisherige ZNA-Leiterin Dr. Janine Kilian. Sie ist in gleicher Funktion zudem am Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabethkrankenhaus tätig. An den beiden Standorten werden jährlich insgesamt mehr als 30.000 Notfallpatienten durch das interdisziplinäre Team aus Pflege und Ärzten verschiedener Fachabteilungen behandelt. Die 36 Jahre alte Kilian hat mit Jahresbeginn 2020 die Leitung der ZNA am Rheinland Klinikum Dormagen übernommen und deren Umstrukturierung entscheidend weiter vorangetrieben. Zu den Projekten gehörten die Neugestaltung einer zur ZNA gehörigen Beobachtungsstation mit angegliederten kardiologischen Überwachungsbetten sowie der Ausbau der Zusammenarbeit mit den hausärztlichen Kollegen im Rahmen der KV-Notdienste.

Zuvor war die Fachärztin für Anästhesie und zusatzbezeichnete Notfallmedizinerin an der Kölner Universitätsklinik mit dem Schwerpunkt Kinderanästhesie tätig. Ihr Medizinstudium absolvierte die gebürtige Neusserin, die am Gymnasium Marienberg das Abitur machte, in Mainz und Köln. In der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin des Dormagener Krankenhauses verbrachte sie bereits einen Großteil ihrer Weiterbildungszeit und engagierte sich dabei auch in den Notarztdiensten des Rhein-Kreises Neuss. So kann sie die Erfahrung aus allen Bereichen der Notfallversorgung von der Präklinik über die Notaufnahme bis zur Intensivstation in ihre Arbeit einfließen lassen.