Rheinland Klinikum in Dormagen Neue Klinik und neuer Chefarzt

Im Rheinland Klinikum gibt es eine neue Klinik: Am Montag hat die Klinik für Gefäßchirurgie mit Sitz im Krankenhaus Dormagen in Hackenbroich ihren Betrieb aufgenommen. Die Leitung übernimmt als Chefarzt Dr. László Pintér, seit 2011 Leitender Arzt für Gefäßchirurgie am Lukaskrankenhaus. Geschäftsführerin Nicole Rohde und Georg Schmidt, Sprecher der Geschäftsführung, begrüßten den neuen Chefarzt in Anwesenheit zahlreicher (Chefarzt-)Kolleginnen und -Kollegen. Die Klinik für Gefäßchirurgie ist Teil des Zentrums für Chirurgie innerhalb des Rheinland Klinikums und wird die gefäßchirurgische Versorgung der Patienten an allen drei Akutkrankenhäusern des Klinikverbundes sicherstellen.