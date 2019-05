Aktionstag in Dormagen : Krankenhaus informiert über Schmerztherapien

Die Leitende Oberärztin der Schmerztherapie, Alexandra Knille, berät telefonisch und hält einen Vortrag. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Ein Leben mit chronischen Schmerzen ist hart und für manche Menschen kaum zu ertragen. Die Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken widmen sich dem Thema jetzt mit einer eigenen Veranstaltung am bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

(ssc) Ein Leben mit chronischen Schmerzen ist hart und für manche Menschen kaum zu ertragen. Oft leiden die Angehörigen mit, und auch die Behandler stehen mitunter vor großen Herausforderungen. Die Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken widmen sich dem Thema jetzt, indem sie sich mit einer eigenen Veranstaltung am bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ beteiligen. Am Dienstag, 4. Juni, halten eine Medizinerin und ein Psychologe im Kreiskrankenhaus Dormagen in Hackenbroich Vorträge für Patienten. Zudem wird eine Hotline geschaltet. Zwischen 11 und 12 Uhr können Interessierte unter 0800 1818120 anrufen und Fragen an die Leitende Oberärztin der Schmerztherapie, Alexandra Knille, stellen und sich von ihr beraten lassen.

Knille hält dann am Nachmittag auch einen Vortrag unter dem Titel „Schmerz – eine Herausforderung“. Er beginnt um 15 Uhr und wird im Seminarraum der Station C1 im ersten Obergeschoss des Kreiskrankenhauses stattfinden. Im Anschluss gegen 16 Uhr spricht dann der Diplom-Psychologe Jan Berens, der in seinem Referat auf den engen Zusammenhang zwischen Schmerz und Psyche eingehen wird. Die beiden Vorträge richten sich vor allem an Patienten mit chronischen Schmerzen und an deren Angehörige. Der Eintritt ist frei.