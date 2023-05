Krankenhaus Dormagen Im Feuerwehrauto zum letzten Nachtdienst

So natürlich auch Martina Weber, als sie ihre ersten Schritte ins Berufsleben tat, damals mit gerade 14 Jahren. „Für die eigentliche Ausbildung war ich noch zu jung, darum habe ich zunächst zwei Jahre die Pflegevorschule besucht“, erinnert sich die Hackhausenerin, die dazu ans Grevenbroicher Elisabethkrankenhaus ging. Das Krankenhaus in Hackenbroich wurde erst 1980 fertiggestellt. Blaukariertes Kleid mit weißem Kragen und ebensolcher Schürze, blaue Strickjacke und weiße Schuhe trugen die jungen Mädchen zum Dienst; an Sonn- und Feiertagen wurde diese Montur gegen eine rosafarbene getauscht. Das weiße Häubchen war ein Muss, das „unbedingt mit weißen Klammern“ im Haar festgesteckt wurde, erzählt Martina Weber. „War gar nicht so leicht, 1973 in Dormagen weiße Haarklammern zu bekommen. Da musste man schon nach Köln fahren“, weiß sie noch gut.