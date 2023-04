Kräuterexpertin in Dormagen So gelingt Gründonnerstagssuppe

Leider musste der Kräuterspaziergang am vergangenen Samstag wegen Dauerregens in Zons ausfallen. Die Franko-Kanadierin Sylvie Côté, die die Führung geleitet hätte, hat nun der NGZ exklusiv ein Rezept speziell für Gründonnerstag verraten. Sie hat einen Bachelor in Agrarwissenschaften und einen Master in Pflanzen-Biologie, bezeichnet sich aber lieber als „Naturpädagogin“, denn sie ist der festen Überzeugung: „Die Welt der Wildpflanzen ist faszinierend und sie zu erkunden verbindet uns mit der Natur.“