Konzert in Dormagen Voiceover tritt in der Kulle auf

Am kommenden Samstag, 4. Mai, gibt der Jugendchor Voiceover aus dem Dormagener Chorhaus gleich zwei Konzerte: Um 15 und 18 Uhr treten die Jugendlichen in der Kulturhalle an der Langemarkstraße auf. auf. Ein ganzes Jahr haben die Sängerinnen und Sänger mit ihren Chorleitern Leonie Herbertz, Anne Sass und Sebastian Schlömer auf diesen Tag hingearbeitet, auch ein Probenwochenende in Altenberg gehörte mit zur Vorbereitung. Unter dem Titel „Human Heart“ stehen am Samstag viele gefühlvolle, aber auch lockere und peppige Songs auf dem Programm. Wegen der treffenden Songauswahl erhielt Voiceover im letzten Jahr großen Zulauf: Aktuell singen rund 40 Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren in dem Chor. Die Moderation bei dem Event wird eine kleine Untergruppe junger Leute unter dem Namen „VoiceOverGo!“übernehmen, die auch einige Songs in kleiner Formation präsentieren. Begleitet wird der Chor von einer professionellen Band. Einige Tickets gibt es noch im Chorhausbüro oder über www.ticketnetzwerk.de.