Konzert in Dormagen : Tolles Jahreskonzert des Jugendsinfonieorchesters

Konzert in Dormagen

Dormagen Eva Krause-Woletz, die Leiterin der städtischen Musikschule, freute sich, dass trotz des schönen Wetters gut 100 Zuhörer zum Jahreskonzert des Jugendsinfonieorchesters in die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums gekommen waren.

Dan Zemlicka verwies darauf, dass Bearbeitungen die Anforderungen an das Orchester nicht etwa einfacher machen, sondern die kleineren Besetzungen berücksichtigen. Während die Streicher im Jugendsinfonieorchester recht gut besetzt sind, unter anderem mit sechs Violoncelli und zwei Kontrabässen, können die Bläser Verstärkung vertragen. Gleichwohl gaben Beethovens von Fanfaren gekröntem Finale auch zwei Trompeten und eine Posaune allen möglichen Glanz. Nele Brünger war sodann Solistin in einem Konzert für Violoncello und Streicher des Bach-Zeitgenossen Georg Matthias Monn. Die Schülerin am Knechtstedener Norbert-Gymnasium überspielte geradezu professionell die einzige kleine Ungenauigkeit und gab den Streichern ein forsches Tempo vor. Im „Allegro moderato“ der 7. Schubert-Sinfonie h-Moll (die „Unvollendete“) machte das ganze Orchester großer Klassik Ehre. Die Streicherbässe spielten den Unisono-Beginn gleich zweimal, ihm kommt im ganzen Satz eine Schlüsselfunktion zu. Den Übergang von Klassik zu anspruchsvoller Unterhaltung gestaltete Thomas Geisselbrecht, Fachlehrer für Zupfinstrumente. Den „Tango en Skai“, den Roland Dyens 2007 für Gitarre und Streichorchester geschrieben hat, leitete er mit einem brilliant gezauberten Tango von Astor Piazolla auf Gitarre solo ein.