Konzert in Dormagen „Soulcats“ überzeugen in Christuskirche

„Musik im Haus des Herrn! Musik des Herrn!“, verkündete Bandgründer Bernd Delbrügge am Freitagabend in der Kulturkirche Dormagen. Und letztlich wurzelt die Soulmusik in der schwarzen Gottesdienstkultur Amerikas. Daher war es konsequent, dass im Programm der Soulcats der Aretha Franklin-Klassiker „Say a little prayer“ nicht fehlen durfte. Aber Kölns All Star Funk & Soul Band spielt in neunköpfiger Besetzung nicht nur genuine Soulmusik, sie hat auch großen Spaß daran, verschiedene Musikstile zu „soulisieren“. Daher waren auch rockigere Stücke wie „Seven Nation Army” von den White Stripes oder gar Nirvanas „Smells Like Teen Spirit” im Programm, die sich im neuen Gewand gut machen.