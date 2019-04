Konzert in Dormagen: Riesige Stimmung bei „Psycho Sexy“ im Pink

Dormagen Die Tributeband für die „Red Hot Chili Peppers“ begeisterte beim Konzert im „Pink“ in Dormagen.

Das nahm sofort vom ersten Titel an „Can’t Stop“ das Publikum mit. Ein Pulk von rund 60 Anhängern der über 80 Besucher stand ständig in Bewegung vor der kleinen Bühne im Pink. Martina aus Grevenbroich rockte sogar an zwei Krücken temperamentvoll mit. Gleich der erste Titel zeigte mit Oliver Barnseidt einen exzellenten Gitarristen, der atemberaubende Soli aufs Parkett legte, mit hinreißenden Ergänzungen, ohne sich aber zu sehr vom Stil der Kalifornier zu entfernen. Einen selten so melodiösen Bass spielte Marcel Fortmann, und Ivica Hirnstajn (Gesang) war mit Stephan Schierle (Drums) „Anschauungsmaterial“ für schweißtreibende Energie. Auch dazu passte der erste Rap-Rock „Kann nicht aufhören“. Er wurde zuerst im Album „By the Way“ (2002) veröffentlicht. Die meisten Songs der Tributeband stammten aus dem Album „Blood Sugar Sex Magik“ (1991), der mit über acht Minuten Dauer längste Song „Sir Psycho Sexy“ mit schmuddeligem Text gab der Band den Namen